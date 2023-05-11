ПАР постачала боєприпаси та зброю російським військовим — посол США

Південна Африка постачала росії боєприпаси за допомогою корабля рф, який пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун у Кейптауні в грудні 2022 року.

Про це заявив посла США у ПАР Рубена Брігеті, повідомляє News24.

За його словами, Сполучені Штати переконані у тому, що ПАР, попри заяви про свою нейтральну позицію, постачала зброю росіянами.

«Серед речей, які ми відзначили, було причалювання вантажного судна до військово-морської бази Саймонс-Таун з 6 по 8 грудня 2022 року, яке, як ми впевнені, завантажило зброю та боєприпаси на це, коли воно поверталося до росії», — розповів посол.

Брігеті заявив, що уряд США серйозно поставився до цього питання.

«Озброєння росіян надзвичайно серйозне, і ми не вважаємо цю проблему вирішеною, і ми хотіли б, щоб ПАР почала практикувати свою політику неприєднання», — зауважив посол.

Він додав, що «готовий поставити своє життя» на точність даних розвідки США щодо постачання озброєння з ПАР.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса відреагував на заяву посла виданню The Guardian. За його словами, «це питання вивчається, і з часом ми зможемо говорити про це».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.