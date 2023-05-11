12 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 12 травня

Сьогодні у світі відзначають:

Всесвітній день медсестер,

Міжнародний день охорони здоров’я рослин,

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.

В Сербії — День армії.

У Фінляндії — День фінської ідентичності.

В Грузії — День святого апостола Андрія Первозванного.

Яке релігійне свято 12 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять дев’яти мучеників Кізицьких — Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія та Філімона. Вони проповідували в малоазійському місті Кізик і прийняли там мученицьку смерть у III столітті.

День ангела 12 травня

Іменини в цей день святкують Артем, Василь, Іван, Федот, Філімон.

Які історичні події стались 12 травня

996 — у Києві освячена Десятинна церква, перша кам’яна в Київській Русі.

1311 — у Франції інквізиція публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів.

1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет.

1497 — Папа Римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу.

1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.

1926 — Руаль Амундсен і Умберто Нобіле виконали політ на дирижаблі над Північним полюсом.

1926 — державний переворот у Польщі, встановлення режиму Юзефа Пілсудського.

1954 — Україна стала постійним членом ЮНЕСКО.

2004 — в англіканській церкві запровадили посаду веб-священика, який опікується приходом, що існує виключно в інтернеті.

2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення».