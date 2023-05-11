12 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 12 травня
Сьогодні у світі відзначають:
- Всесвітній день медсестер,
- Міжнародний день охорони здоров’я рослин,
- Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.
В Сербії — День армії.
У Фінляндії — День фінської ідентичності.
В Грузії — День святого апостола Андрія Первозванного.
Яке релігійне свято 12 травня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять дев’яти мучеників Кізицьких — Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія та Філімона. Вони проповідували в малоазійському місті Кізик і прийняли там мученицьку смерть у III столітті.
День ангела 12 травня
Іменини в цей день святкують Артем, Василь, Іван, Федот, Філімон.
Які історичні події стались 12 травня
996 — у Києві освячена Десятинна церква, перша кам’яна в Київській Русі.
1311 — у Франції інквізиція публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів.
1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет.
1497 — Папа Римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу.
1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.
1926 — Руаль Амундсен і Умберто Нобіле виконали політ на дирижаблі над Північним полюсом.
1926 — державний переворот у Польщі, встановлення режиму Юзефа Пілсудського.
1954 — Україна стала постійним членом ЮНЕСКО.
2004 — в англіканській церкві запровадили посаду веб-священика, який опікується приходом, що існує виключно в інтернеті.
2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення».