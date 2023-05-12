Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2023 року

Окупанти продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на яких відбито 44 атаки. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує завдавати авіаційні, мінометні та артилерійські удари по прикордонним населеним пунктам.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок.

Водночас, за данами аналітиків Deep State, за останні дні ворог втратив свої позиції біля Ступочок та Іванівського. Зафіксовано також втрату позицій і біля Білогорівки (Донецької області). Deep State наголошує, що дані дії носять більше тактичний характер, ніж оперативно-стратегічний. Зараз тривають бої біля Іванівського, Хромового та у самому місті Бахмут.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов’янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.

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