Андрій Мельник може стати новим послом України у Бразилії

Експосол України у ФРН, а нині заступник голови МЗС Андрій Мельник може очолити українське посольство у Бразилії. Бразильський уряд вже погодив його призначення.

«Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє, що надав агреман пану Андрію Мельнику на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Бразилії», — йдеться у заяві МЗС Бразилії.

Нагадаємо, агреман — це попередня згода держави на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави. Таке погодження закріплено Віденською конвенцією про Міжнародні дипломатичні відносини (1961 рік).

Першим про імовірне призначення Мельника написала німецька газета Bild із посиланням на джерела в українському уряді. За даними виданням, таким чином президент Володимир Зеленський хоче терміново покращити стосунки із Бразилією.

При цьому на сайті Офіса президента поки відсутній указ про призначення Мельника послом. Він також не коментував це питання.

Відзначимо, що Україна не має посла у Бразилії з 2021 року. Зараз дипломатичне представництво очолює тимчасовий повірений у справах України Анатолій Ткач.

Нагадаємо, Андрій Мельник очолював українське посольства у Німеччині в 2014-2022 року. Після початку повномасштабної війни відзначився гострою критикою німецького уряду та політиків за зволікання із наданням військової допомоги Україні. Зокрема, він казав, що канцлер Олаф Шольф «вдає ображену ліверну ковбасу» (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного), хоча згодом перепросив за свої слова.

18 листопада 2022 року Мельника призначили заступником міністра зовнішніх справ.

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