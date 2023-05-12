Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 12 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 750 окупантів та 15 артилерійських системю

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати росіян станом на ранок 12 травня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,

танки — 3745 (+5),

бойові броньовані машини — 7295 (+8),

артилерійські системи — 3068 (+15),

РСЗВ — 559 (+2),

засоби ППО — 312 (+2),

літаки — 308 (+0),

гелікоптери — 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2636 (+9),

крилаті ракети — 970 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 5996 (+12),

спеціальна техніка — 393 (+2).

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