Маск анонсував призначення нового гендиректора Twitter: ЗМІ назвали її ім’я

Мільярдер Ілон Маск вирішив полишити посаду гендиректора соцмережі Twitter. За його словами, за шість місяців компанію X Corp. (нова назва Twitter Inc.) очолить новий керівник.

Маск не назвав прізвище нового гендиректора, але натякнув, що це буде жінка.

«Радий оголосити, що маю нового генерального директора X/Twitter. Вона стане до роботи через приблизно 6 тижнів!», — написав Маск у Twitter.

Він додав, що надалі виконуватиме обов’язки виконавчого та технічного директора, а також здійснюватиме нагляд за продуктами, програмним забезпеченням і системними адміністраторами.

The Wall Street Journal пише, що новим гендиректором може стати Лінда Яккаріно, голова відділу реклами американського медіконгломерату NBCUniversal. Зараз вона нібито веде перемовини з цього приводу.

На своїй попередній посаді Яккаріно пропрацювала більше десяти років. Серед її досягнень, зокрема, був запуск стримінгового сервісу Peacock, який станом на квітень 2023 року мав 22 млн підписників.

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