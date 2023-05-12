Зеленському не дозволили виступити із промовою у фіналі Євробачення — ЗМІ

Організатори Євробачення-2023 відмовили президенту Володимиру Зеленському у виступі із відеозверненням у фіналі конкурсу. Про це пише The Times

Європейська мовна спілка (EBU), яка є організатором Євробачення в Ліверпулі разом з британським суспільним мовником BBC, відхилила прохання українського президента через «неполітичний характер конкурсу».

«Пісенний конкурс Євробачення є міжнародним розважальним шоу і підпорядковується суворим правилам і принципам, які були встановлені з моменту його створення. Одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу. Цей принцип забороняє можливість робити політичні або подібні заяви в рамках конкурсу», — йдеться у відповіді EBU.

Там наголосили, що прохання Зеленського зумовлено «благими намірами», однак воно суперечить правилам конкурсу і тому не може бути задоволене.

Водночас джерела у BBC повідомили The Times, що «складні і делікатні» переговори все ще тривають. Однак, станом на 11 травня можливість звернення Зеленського вважалася «неприйнятною».

Нагадаємо, 11 травня у британському Ліверпулі відбувся другий півфінал Євробачення-2023. У ньому виступали 16 виконаців, з яких глядачі обрали 10 учасників. Вони боротимуться за перемогу у фіналі, який пройде 13 травня.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.