В Міноборони підтвердили успішну контратаку ЗСУ під Бахмутом (карта)

Українські військові просунулися на на Бахмутському напрямку уперед на два кілометри. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що протягом тижня у російських ЗМІ та Telegram-каналах головною темою залишається ситуація довколо Бахмута. За її словами, це підтверджує «надважливе» та «майже сакральне» значення міста для ворога.

При цьому ворожі пропагандисти висвітлюють події у двох напрямках. З одного боку, розповідають про нібито свій успіх та вигадують сюжети про наше військове командування. А з іншого — поширюють неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим, ймовірно, прагнуть виправдати реальну ситуацію.

Реальна ж ситуація, за словами Маляр, протягом тижня така:

ворогу не вдалось реалізувати свої плани;

ворог поніс великі втрати живої сили ;

наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;

жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Карта бойовий дій навколо Бахмута

Аналітики Deep State повідомляють, що за останні дні ворог втратив свої позиції біля Ступочок та Іванівського на південь від Бахмута. Також зафіксовано також втрату позицій і біля Білогорівки (Донецької області).

Deep State наголошує, що дані дії носять більше тактичний характер, ніж оперативно-стратегічний. Зараз тривають бої біля Іванівського, Хромового та у самому місті Бахмут.

Про успішні дії на околицях Бахмута 9 травня повідомляла 3-я штурмова бригада. За словами засновника полку «Азов» Андрія Білецького, українські військові розгромили дві роти 72-ї бригади росіян і звільнили територію шириною 3 км та глибиною 2 км 600 метрів.

Командувач східного угрупування військ Олександр Сирський 10 травня також підтвердив, що ЗСУ проводять «ефективні контратаки» під Бахмутом. За його словами, на окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів.

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