Спецпредставник Китаю Лі Хуей розпочне «миротворче турне» 15 травня

15 травня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей розпочне європейське турне з метою «сприяння мирним переговорам».

Про це пише CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю

Загалом Лі Хуей планує відвідати Україну, Польщу, Францію, Німеччину та росію.

Напередодні речник МЗС КНР Ван Веньбінь під час брифінгу для преси заявив, що «візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру».

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін повідомив про плани відправити свого спецпредставника під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським. Відзначимо, що Лі Хуей з 2009 до 2019 Лі Хуей року працював послом Китаю у росії.

На початку квітня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із очільником КНР зазначала, що той готовий говорити з президентом Володимиром Зеленським. Також після візиту президента Франції до Китаю Сі Цзіньпін завив, що готовий «наполегливо працювати» для припинення війни в Україні.

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