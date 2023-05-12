Повінь – зміна системи

Menu
Close

Євробачення-2023: стали відомі імена усіх фіналістів

12.05.2023

Вже цієї суботи 13 травня відбудеться фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2023». За перемогу боротимуться 26 країн-фіналісток.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: У Кореї відбудеться виставка воєнних постерів «Голос України»

За результатами двох півфіналів визначились, хто потрапив у фінал. У фінальній частині конкурсу глядачі побачать представників таких країн: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія.

А також автоматично туди потрапили представниці країни «великої п’ятірки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція. І переможець минулого року – Україна.

  • До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
  • Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
  • Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
  • У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
  • Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
  • Володимир Зеленський установив День Європи в Україні 9 травня
  • Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
  • В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
  • У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
  • В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок
 