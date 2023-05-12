Євробачення-2023: стали відомі імена усіх фіналістів

Вже цієї суботи 13 травня відбудеться фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2023». За перемогу боротимуться 26 країн-фіналісток.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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За результатами двох півфіналів визначились, хто потрапив у фінал. У фінальній частині конкурсу глядачі побачать представників таких країн: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія.
А також автоматично туди потрапили представниці країни «великої п’ятірки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція. І переможець минулого року – Україна.
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