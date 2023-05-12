СБУ затримала двох жителів Краматорська, які коригували російські удари по рідному місту (фото)

Служба безпеки затримала двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську

Обидва зрадники виявилися місцевими жителями. Один з них збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Telegram і був «на зв’язку» із російськими бойовиками.

Особливу увагу ворожі агенти звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку. Ці дані були потрібні росіянам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

Слідчі СБУ повідомили одному із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Дії іншого фігуранта – адміністратора прокремлівської інтернет-групи – кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вони перебувають під вартою.

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