Енергоатом розпочинає будівництво енергоблоків за $10 млрд на ХАЕС

На Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС) компанія “Енергоатом” підготувала тендерну документацію для будівництва двох нових енергоблоків.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Вартість одного енергоблоку складе $5 млрд, і вони будуть будуватись одночасно. Джерелом фінансування стануть кошти НАЕК «Енергоатом», а також кредитні кошти, які отримає американська компанія.

Будівництво може бути завершено орієнтовно у 2032 році.