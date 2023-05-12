Енергоатом розпочинає будівництво енергоблоків за $10 млрд на ХАЕС

На Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС) компанія “Енергоатом” підготувала тендерну документацію для будівництва двох нових енергоблоків.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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Вартість одного енергоблоку складе $5 млрд, і вони будуть будуватись одночасно. Джерелом фінансування стануть кошти НАЕК «Енергоатом», а також кредитні кошти, які отримає американська компанія.
Будівництво може бути завершено орієнтовно у 2032 році.
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