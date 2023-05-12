Популярний український співак Сергій Лазановський | RIDNYI разом з блогером-інфлюєнсером Максимом Савчиним, відомим як mcOptimist, створили пісню «Брат», яка оповідає історію мільйонів українців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.

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«Брат» – пісня-присвята про силу братерської любові, повагу та відданість. Присвячена як і стосункам між рідними, кровними братами, так і чужими людьми, які будучи нерідними за кров’ю, стають один одному справжньою ріднею.

На створення такої чуттєвої композиції хлопців надихнули коментатори у соцмережах. Вони часто питали Сергія та Максима, чи не брати вони.

«Одного разу ми з Сергієм відзняли TikTok і побачили багато подібних коментарів на кшталт «А ви часом з Сергієм не брати?». Тоді в мережі ми створили інфопривід, що наче б то з Сергієм брати. Дійшло до того, що ми поїхали до родичів у села і «шукали» докази, що кровно рідні. Ця історія вже має свій кінець, ми зізнались відверто, що це не так. Історія й стала поштовхом до створення пісні «Брат», яка оповідає, що братерство – це в першу чергу про спорідненість душ», – відверто розповів Оптиміст.

Авторами пісні стали безпосередньо самі виконавці, а також продюсерка Ірина Батюк та фронтмен гурту «Гринджоли» Роман Калин. Як говорить Сергій Лазановський, кожний з них вклав свою частину серця та власної історії, яка вилилась у такий щемливий трек.

«Завдяки тому, що кожний з авторів вклав свою життєву оповідь у цю пісню, вона розповідає історію не тільки рідних братів, а загалом усіх людей, які по життю стають братами: друзі дитинства або люди, які до певних подій взагалі не знали одне по одного», – наголосив Лазановський.

Відеоробота на пісню «Брат» відображає події сьогодення, що наразі спіткали багато українців. Усі ситуації, показані в кліпі, відбуваються в одному дворі, який зображений як символ життя. Режисером кліпу виступив сам Сергій Лазановський | RIDNYI.

«У кожного біля під’їзду або двору є така лавка, яка навіює сокровенні спогади. Чесно, створюючи цю відеороботу, вся команда не могла стримати сліз. Це справжня життєва історія двох хлопців, які маленькими познайомились на цій лавці. Вони виросли і тепер йдуть захищати свою країну на війну. І не знають, чи зустрінуться знову», – зазначив співак.