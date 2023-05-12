Міноборони замовить українські БМ «Оплот»: що це за танк (фото)

Міністерство оборони замовить для ЗСУ український танк БМ «Оплот». Про це повідомив міністр Олексій Резніков.

«Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот». На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць», — наголосив він.

Резніков заявив, що «любить кухню і музику різних народів світу», але у промисловості залишається «українопротекціоністом».

«Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у «Укроборонпрому» для українського війська «Оплоти», — сказав міністр.

Напередодні Резніков разом головою Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем, директором Укроборонпру Юрієм Гусєвим та головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим взяв участь у тестуванні БМ «Оплот»

БМ «Оплот»: що це за танк та які його характеристики

БМ «Оплот» — сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування імені О.О. Морозова на базі радянському танку Т-84. Машину прийняли на озброєння у 2009 році.

Спочатку для ЗСУ планували придбати 10 БМ «Оплот», проте по факту армія отримала лише один.

Натомість у 2011 році Таїланд замовив 49 танків за $240 млн, для цього підгодовували спеціальну модифікацію «Оплот-Т» з вбудованим кондиціонером. Тоді вітчизняний танк переміг у тендері російський Т-90 та німецький Leopard 2.

Щоправда, терміни завершення поставки неодноразово переносилися. Останню партію у шість танків Таїланд отримав у червні 2018 року.

Порівняльні стріби БМ «Оплот» та VT4 у Таїланді

У зв’язку із затримками Таїланд вирішив обмежитися закупівлею одного батальйону БМ «Оплот» і, починаючи з 2016 року, замовив китайські танки VT4.

Технічні характеристики БМ «Оплот»

Вага 51 т

Екіпаж 3 чол.

Потужність двигуна 1200 к.с.

Максимальна швидкість по шосе 70 кмгод

Середня швидкість на місцевості 45 кмгод

Запас ходу по шосе 500 км

Озброєння БМ «Оплот»

125-мм гладкоствольна гармата КБА-3 з чотирма типами снарядів та керованими ракетами «Комбат»

спарений 7,62-мм кулемет КТ-7,62

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