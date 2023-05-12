Міноборони замовить українські БМ «Оплот»: що це за танк (фото)

Міністерство оборони замовить для ЗСУ український танк БМ «Оплот». Про це повідомив міністр Олексій Резніков.
«Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот». На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць», — наголосив він.
Резніков заявив, що «любить кухню і музику різних народів світу», але у промисловості залишається «українопротекціоністом».
«Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у «Укроборонпрому» для українського війська «Оплоти», — сказав міністр.
Напередодні Резніков разом головою Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем, директором Укроборонпру Юрієм Гусєвим та головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим взяв участь у тестуванні БМ «Оплот»
БМ «Оплот»: що це за танк та які його характеристики
БМ «Оплот» — сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування імені О.О. Морозова на базі радянському танку Т-84. Машину прийняли на озброєння у 2009 році.
Спочатку для ЗСУ планували придбати 10 БМ «Оплот», проте по факту армія отримала лише один.
Натомість у 2011 році Таїланд замовив 49 танків за $240 млн, для цього підгодовували спеціальну модифікацію «Оплот-Т» з вбудованим кондиціонером. Тоді вітчизняний танк переміг у тендері російський Т-90 та німецький Leopard 2.
Щоправда, терміни завершення поставки неодноразово переносилися. Останню партію у шість танків Таїланд отримав у червні 2018 року.
Порівняльні стріби БМ «Оплот» та VT4 у Таїланді
У зв’язку із затримками Таїланд вирішив обмежитися закупівлею одного батальйону БМ «Оплот» і, починаючи з 2016 року, замовив китайські танки VT4.
Технічні характеристики БМ «Оплот»
- Вага 51 т
- Екіпаж 3 чол.
- Потужність двигуна 1200 к.с.
- Максимальна швидкість по шосе 70 кмгод
- Середня швидкість на місцевості 45 кмгод
- Запас ходу по шосе 500 км
Озброєння БМ «Оплот»
- 125-мм гладкоствольна гармата КБА-3 з чотирма типами снарядів та керованими ракетами «Комбат»
- спарений 7,62-мм кулемет КТ-7,62
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