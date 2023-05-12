У Національній опері України відкриють виставку картин створених захисниками Азовсталі

12 травня в Національній опері України у Києві відкриється виставка картин Олени Ліберті, української художниці та колишньої військової учасниці «Азову». Експозиція буде присвячена річниці полону захисників Маріуполя та трагічній річниці полону оборонців «Азовсталі».

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Крім того, однією з робіт Олени є портрет захисників Маріуполя, Валерія Суботіна, відомого під позивним “Нава”, та її покійного чоловіка Андрія Суботіна, відомого як “Борода”, який загинув на фронті Азовсталі. Після звільнення з полону, “Нава” організує першу зустріч у київському Будинку кіно, яка відбудеться цієї суботи.

Виставку з 19 картинами кияни зможуть побачити у фойє театру. Триватиме експозиція включно до 21 травня. Далі картини, присвячені героїзму героїв оборони Маріуполя, мандруватимуть до столиці Туманного Альбіону — Лондона.

Де: вулиця Володимирська, 50 (Національна опера України).

Коли: від 12 травня о 17:00 до 21 травня.

Вхід: тільки для відвідувачів Оперного театру при наявності квитка.