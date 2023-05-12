Українські підрозділи відбили у ворога частину територій біля Бахмута — «Айдар»

Військовослужбовці 24-го штурмового батальйону «Айдар» повідомили, що 11 травня в ході важких боїв спільно з іншими підрозділами ЗСУ відбили у ворога території на південь від села Іванівське біля Бахмута.

Військові зазначають, що внаслідок боїв окупанти втратили підрозділи 4 ОМСБр і 374 ОСБ ЗС РФ.

Президент Зеленський тим часом повідомив, що сили генерала Сирського, який командує Сухопутними військами, надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.

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