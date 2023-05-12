Світовий банк виділив Україні $132 млн допомоги для підтримки сільського господарства

Україна отримала $132 млн фінансування від Світового банку.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Кредитні кошти надійшли до державного бюджету в межах програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що гроші підтримають фінансову стабільність України та дозволять відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема, у сільськогосподарському секторі.

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