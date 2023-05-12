В Одеській області урочисто відкрили сквер і скульптуру Матері

У селищі Іванівка Березівського району 12 травня відбулося відкриття скверу і скульптури Матері. Варто зазначити, що на монумент гроші збирала громада протягом двох останніх років.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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На урочистість до Іванівки завітали депутати Одеської облради, зокрема перший заступник голови обласного самоврядного органу Олег Радковський. Голова місцевої громади Віктор Лобач цього дня серед інших вшанував 34 жінки, що мають статус матері-героїні. Вітали жінок і гості.

З нагоди відкриття нової локації юні та дорослі аматори сцени виступили з концертною програмою. Перед цим заходом керівник селищної ради привітав юних переможців конкурсу «Весь світ починається з мами».

Раніше повідомлялося, що серед «читців» перші місця дісталися Харандюк Діані з с. Баранове та Дикусару Євгенію з смт Іванівка, Лемпер Ганні з с. Северинівка та Теслі Юлії з с. Баранове. У номінації «Вокалісти» переможцями Рудковська Надія з с. Баранове та Завертайло Марат та Анна Димова з Іванівки.

За рішенням журі гран-прі у номінації «читці» здобула Аліна Беденкова з с. Бузинове. Серед вокалістів володар цієї номінації не визначався. Приз «глядацьких симпатій» здобули дівчатка з Іванівки – серед виконавців віршів чотирирічній Мілана Єпутатова, а серед вокалістів семирічній Олександрі Чавдар.