ЗСУ взяли в полон велику групу окупантів під Бахмутом

В одному зі вщент зруйнованих лісових насаджень в районі Бахмута бійці Збройних сил України взяли в полон групу російських окупантів (мінімум чотирьох).

Як передає Amazing Ukraine, про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Твіттер» розповів народний депутат, фронтовий волонтер і блогер Юрій Мисягiн, оприлюднивши відповідне відео.

Читай також: У Кореї відбудеться виставка воєнних постерів «Голос України»

Ролик знято екшн-камерою, закріпленою на формі командира наших захисників, який керує процесом здачі. На жаль, самих окупантів видно погано, але зміст і напруженість ситуації чітко передають його команди.

Він наказує по черзі повільно підходити до українських воїнів з піднятими руками мінімум чотирьом загарбникам (спочатку двом, потім ще двом). Обіцяє розстріл при будь-якому підозрілому рухові, але забороняє стріляти своїм підлеглим – в кожного полоненого цілиться сам.

Також командир обіцяє полоненим, що підуть живими на обмін, або зможуть залишитися в Україні – по бажанню.

Орки на різних позиціях в районі Бахмута масово здаються в полон і дуже хочуть залишитися живими.https://t.co/dVlgSUA4MH pic.twitter.com/IS7bJ3PWJo

— 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) May 11, 2023