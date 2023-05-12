Ексміністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про ще дві підозри

Ексміністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про нові підозри у співпраці з ФСБ рф.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Табачник вже отримав підозру в держзраді, а цього разу його звинувачують у пособництві державі-агресору та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідство з’ясувало, що у 2021 році він почав співпрацювати з ФСБ рф з метою розвідувально-підривної діяльності на шкоду Україні та активно допомагав державі-агресору. Табачник брав участь в організації так званих «військово-цивільних адміністрацій» на тимчасово окупованих територіях, «опікувався» новою «ідеологією», системою освіти та охорони здоров’я, службою з надзвичайних ситуацій.

Також відомо про участь ексміністра у мародерстві на захопленій ворогом території Мелітополя. Разом зі спільником він організував вивезення сільгосптехніки з місцевих підприємств до Криму.

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