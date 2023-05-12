Україна хоче повністю закінчити війну до настання зими — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що України хоче закінчити війну з рф до зими.

Про це він повідомив в інтерв’ю азербайджанському виданню Report.

«У військових є доручення, отримані від президента, які достаньо прості й зрозумілі — звільнити усі наші території, включно із Кримом, від терористів-агресорів. Вони зроблять це разом із нашим народом. Залишається тільки чекати, набратись терпіння, і перемога буде за нами», — зазначив Данілов.

На запитання, чи почнеться контрнаступ до літа, секретар РНБО заявив, що «ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує». Кількість операцій для звільнення усіх територій залежатиме від багатьох факторів.

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