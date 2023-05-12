США готові надати Україні більше озброєння для контрнаступу 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий надати Україні більше озброєння для контрнаступу в разі потреби.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: У Національній опері України відкриють виставку картин створених захисниками Азовсталі

“З першого дня (повномасштабного вторгнення — ред.) і навіть до першого дня ми працювали понаднормово, щоб переконатися, що Україна має в своїх руках те, що їй потрібно для захисту від російської агресії”, — сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що наданні ще до вторгнення протитанкові та зенітні комплекси Javelin та Stinger допомогли Силам оборони на початку війни відбити спроби взяти Київ і взяти всю країну.

За його словами, на кожному етапі підтримки Києва США і союзники України працювали у форматі “Рамштайн”, щоб “пристосуватися, адаптуватися” до ситуації на полі бою і передати українській армії потрібне зброю.

“Це процес, і ми працюємо буквально щодня з українцями та цією коаліцією країн, щоб переконатися, що у них є підтримка. Якщо є прогалини, якщо є нестача, вони повідомлять нас, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити”, — сказав Блінкен.

Він зазначив, що різні країни допомагають Україні відповідно до своїх можливостей, технологій і того, що є найдоцільнішим.

“Ми надали Україні деякі унікальні речі в межах цього процесу. Інші країни можуть чинити інакше, ніж ми. Питання в іншому: чи все це відповідає тому, що потрібно Україні? І ми впевнені, що це так”, — сказав держсекретар США.