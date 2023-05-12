В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ МП та його секретарю

Районний суд м. Кропивницький вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ МП, екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іоасафу, та його поплічнику.

Про це повідомили в СБУ.

Митрополит та секретар єпархії повністю визнали свою провину в інкримінованих їм злочинах. Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Суд призначив митрополиту та секретарю покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки. Фігуранти публічно схвалювали окупацію українських територій та сіяли міжрелігійну ворожнечу. Іоасаф входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила та виконував його вказівки.

За дорученням засуджених у церквах роздавали ворожу пропагандистську літературу, у якій ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

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