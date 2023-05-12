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Світовий банк надав Україні кредитне фінансування в розмірі 132 мільйони доларів

12.05.2023

Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 мільйони доларів США для підтримки сільського господарства.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених у межах проєкту програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”.

“Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України”, — прокоментував очільник Мінфіну Сергій Марченко.

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