Світовий банк надав Україні кредитне фінансування в розмірі 132 мільйони доларів

Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 мільйони доларів США для підтримки сільського господарства.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених у межах проєкту програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”.

“Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України”, — прокоментував очільник Мінфіну Сергій Марченко.