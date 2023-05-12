Фінал Євробачення-2023. Де дивитись трансляцію та який порядок виступів

Вже в суботу, 13 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023. На сцені виступлять представники 26 країн.
Трансляція фіналу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися наживо на телеканалі Суспільне Культура та на YouTube-каналі Євробачення.
Фінал Євробачення-2023: порядок виступу країн
Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?;
Португалія: Mimicat — Ai Coraçao;
Швейцарія: Remo Forrer — Watergun;
Польща: Blanka — Solo;
Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava;
Франція: La Zarra — Évidemment;
Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;
Іспанія: Blanca Paloma — Eaea;
Швеція: Loreen — Tattoo;
Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje;
Італія: Marco Mengoni — Due vite;
Естонія: Alika — Bridges;
Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha;
Чехія: Vesna — My Sister’s Crown;
Австралія: Voyager — Promise;
Бельгія: Gustaph — Because Of You;
Вірменія: Brunette — Future Lover;
Молдова: Паша Парфені — Soarele si Luna;
Україна: TVORCHI — Heart Of Steel;
Норвегія: Alessandra — Queen of Kings;
Німеччина: Lord Of The Lost — Blood & Glitter;
Литва: Monika Linkyte — Stay;
Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn;
Словенія: Joker Out — Carpe Diem;
Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!;
Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song.
Переможець Євробачення-2023: прогнози букмекерів перед фіналом
Букмекери вважають, що переможцем цього року стане представниця Швеції Loreen із піснею Tatoo. Друге місце може зайняти Фінляндія, а третє — Україна. Цьогорічна фаворитка конкурсу колись вже здобувала на Євробаченні перше місце.
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