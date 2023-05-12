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Фінал Євробачення-2023. Де дивитись трансляцію та який порядок виступів

12.05.2023

Вже в суботу, 13 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023. На сцені виступлять представники 26 країн.

Трансляція фіналу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися наживо на телеканалі Суспільне Культура та на YouTube-каналі Євробачення.

Фінал Євробачення-2023: порядок виступу країн

  • Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?;
  • Португалія: Mimicat — Ai Coraçao;
  • Швейцарія: Remo Forrer — Watergun;
  • Польща: Blanka — Solo;
  • Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava;
  • Франція: La Zarra — Évidemment;
  • Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;
  • Іспанія: Blanca Paloma — Eaea;
  • Швеція: Loreen — Tattoo;
  • Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje;
  • Італія: Marco Mengoni — Due vite;
  • Естонія: Alika — Bridges;
  • Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha;
  • Чехія: Vesna — My Sister’s Crown;
  • Австралія: Voyager — Promise;
  • Бельгія: Gustaph — Because Of You;
  • Вірменія: Brunette — Future Lover;
  • Молдова: Паша Парфені — Soarele si Luna;
  • Україна: TVORCHI  Heart Of Steel;
  • Норвегія: Alessandra — Queen of Kings;
  • Німеччина: Lord Of The Lost — Blood & Glitter;
  • Литва: Monika Linkyte — Stay;
  • Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn;
  • Словенія: Joker Out — Carpe Diem;
  • Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!;
  • Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song.

    • Переможець Євробачення-2023: прогнози букмекерів перед фіналом

    Букмекери вважають, що переможцем цього року стане представниця Швеції Loreen із піснею Tatoo. Друге місце може зайняти Фінляндія, а третє — Україна. Цьогорічна фаворитка конкурсу колись вже здобувала на Євробаченні перше місце.

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