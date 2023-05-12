Фінал Євробачення-2023. Де дивитись трансляцію та який порядок виступів

Вже в суботу, 13 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023. На сцені виступлять представники 26 країн.

Трансляція фіналу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися наживо на телеканалі Суспільне Культура та на YouTube-каналі Євробачення.

Фінал Євробачення-2023: порядок виступу країн

Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?;

Португалія: Mimicat — Ai Coraçao;

Швейцарія: Remo Forrer — Watergun;

Польща: Blanka — Solo;

Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava;

Франція: La Zarra — Évidemment;

Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;

Іспанія: Blanca Paloma — Eaea;

Швеція: Loreen — Tattoo;

Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje;

Італія: Marco Mengoni — Due vite;

Естонія: Alika — Bridges;

Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha;

Чехія: Vesna — My Sister’s Crown;

Австралія: Voyager — Promise;

Бельгія: Gustaph — Because Of You;

Вірменія: Brunette — Future Lover;

Молдова: Паша Парфені — Soarele si Luna;

Україна: TVORCHI — Heart Of Steel;

Норвегія: Alessandra — Queen of Kings;

Німеччина: Lord Of The Lost — Blood & Glitter;

Литва: Monika Linkyte — Stay;

Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn;

Словенія: Joker Out — Carpe Diem;

Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!;

Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song.

Переможець Євробачення-2023: прогнози букмекерів перед фіналом

Букмекери вважають, що переможцем цього року стане представниця Швеції Loreen із піснею Tatoo. Друге місце може зайняти Фінляндія, а третє — Україна. Цьогорічна фаворитка конкурсу колись вже здобувала на Євробаченні перше місце.

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