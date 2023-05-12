У Мелітополі від вибуху постраждав член окупаційної адміністрації

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у Мелітополі внаслідок вибуху постраждав так званий «виконуючий обов’язки заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ Запорізької області».

Зараз член окупаційної адміністрації перебуває у лікарні. Як стверджують росЗМІ, у сміттєву урну біля його під’їзду поклали саморобний вибуховий пристрій. Коли чоловік виходив з будинку, він спрацював.

Нагадаємо, біля Нижнього Новгорода підірвали авто з російським політиком Захаром Прилєпіним. Він отримав поранення, а водій загинув.

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