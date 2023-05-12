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Понад 21 тисячу українців долучилися до «Армії відновлення»

12.05.2023

Проєкт «Армія відновлення» отримав понад 21,1 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт від Служби зайнятості.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Станом на 11 травня, участь у суспільно корисних роботах від Служби зайнятості взяли 21 115 безробітних з 18 регіонів.

На оплату послуг за виконання суспільно корисних робіт держава спрямувала 123 млн грн.

У відомстві додали, що найбільшу кількість направлень на роботу за проєктом «Армія відновлення» видано в Полтавській області – 4 322. На другому місці Харківщина – 3 334 направлення, на третьому – Київська область, де роботу надано 2 479 безробітним.

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