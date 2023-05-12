Внаслідок обстрілів Херсонщини загинули дві жінки, є поранені

Вдень 12 травня російські війська обстріляли місто Херсон та населені пункти області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У Каховському районі снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинули дві жінки. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізували. Також поранено жінку через обстріл Дар’ївської громади.

У Херсоні російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Про потерпілих поки не повідомили.

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