В окупованому Криму розбився російський вертоліт Мі-28. Льотчики загинули

У п’ятницю, 12 травня, у Джанкойському районі Криму розбився російський гелікоптер Мі-28.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на Міноборони рф.

Як стверджують у відомстві, вертоліт упав під час виконання навчально-тренувального польоту. Обидва льотчики загинули. За попередніми даними, причиною авіакатастрофи є відмова техніки.

Наприкінці квітня при виконанні навчального польоту в Мурманській області розбився винищувач МіГ-31.

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