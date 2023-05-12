В Україні презентували перший реєстр українських активів російських олігархів

Аналітичний центр StateWatch та онлайн сервіс YouControl представили реєстр активів російських олігархів в Україні. Цей інструмент призначений для полегшення процесу стягнення активів українських активів росіян і колаборантів. Його запровадження сприятиме більш ефективному виявленню та конфіскації таких активів.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.

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Як зазначила директор Департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих, в межах закону “Про санкції” Вищим антикорупційним судом уже задоволено 19 із 20 позовів Мін’юсту до підсанкційних осіб.

Зокрема, ВАКС задовольнив позовні вимоги Мін’юсту щодо стягнення активів експрезидента Віктора Януковича, російських олігархів Аркадія Ротенберга, Євгена Гіннера, Міхаіла Шелкова, Володимира Євтушенкова, та частково Олега Дерипаски і колаборанта Володимира Сальдо.

“Станом на сьогодні на території України виявлені близько 230 активів підсанкційних посібників агресії проти України, однак нині є близько 30-50 активів, які можна назвати значними і до власників яких застосована санкція блокування після 24.05.2022, що дозволяє подальше стягнення рішенням ВАКС”, – йдщеться в повідомленні.

У процесі реалізації державної санкційної політики влада зіштовхується із низкою труднощів у процесі її реалізації. Серед них:

відсутність єдиної інформаційної бази, яка б дозволяла здійснювати швидкий та зручний пошук підсанкційних суб’єктів;

стислі строки розгляду справ про застосування санкції стягнення.