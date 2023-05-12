Зеленський підписав кілька санкційних пакетів, один із яких стосується «Запоріжсталі»

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав укази щодо низки санкційних пакетів.

Перший із них стосується «Запоріжсталі». Указ президента накладає обмежувальні заходи на 13 фізичних та 28 юридичних осіб, завдяки яким рф зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці. Під санкції потрапили три акціонери Запоріжсталі: Global Steel Investments, «Київ Секюрітіз Груп», «Мідланд Кепітал Менеджмент».

Також Зеленський заявив про запуск процедури конфіскації російської частки підприємства.

В інших санкційних пакетах є російські громадяни, а також російські і білоруські юридичні особи.

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