В Україні підвищать зарплати медикам у зоні бойових дій та на прифронтових територіях

В Україні збільшать мінімальну зарплату медикам, що працюють у зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях.

Відповідну постанову 12 травня затвердив уряд, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

Нові зарплати стосуються лікарів, фармацевтів, реабілітологів, медсестер, молодших медпрацівників.

Ті, хто працює в зоні активних бойових дій, отримуватимуть щонайменше:

28 тис.грн (лікарі, фармацевти, професіонали у галузі охорони здоров’я та професіонали з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоровʼя);

18 тис. грн (медсестри, медбрати);

9 тис. грн (молодші медпрацівники).

На прифронтових територіях встановили такі мінімальні зарплати:

23 тис. грн (аналогічно до переліку вище);

15 500 грн;

8 тисяч грн.

Ця постанова діє до кінця 2023 року і розповсюджується на медиків, які уклали контракт із Національною службою здоровʼя.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн доплат для військових.

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