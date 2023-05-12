В окупованому Луганську пролунало кілька потужних вибухів, почалась пожежа на заводі (фото, відео)

У п’ятницю, 12 травня в окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Сьогодні у тимчасово захопленому росією обласному центрі загарбники відзначають «день ЛНР».

У мережі з’явилися фото і відео на яких видно величезний стовп чорного диму, що здійнявся у небо після вибухів.

За різними версіями, прильоти могли припасти на нафтосховище чи скупчення військової техніки. Окупаційна «влада» заявила про ураження заводу «Поліпак» у Луганську. Цей завод російські загарбники використовували як пункт постачання зс рф.

«У Луганську після обстрілу горить підприємство «Поліпак», розташоване на території колишнього машинобудівного заводу «100», — заявив «посол ЛНР у Москві» Родіон Мірошник.

За інформацією видання Цензор.нет: «У районі удару по Луганську виявлено уламки американської ракети-приманки AGM-160. Завдання такої ракети — відвернути на себе систему ППО противника, щоб наступна за нею бойова ракета уразила ціль. З огляду на наслідки — справжня ракета гарно уразила ціль».

Також видання опублікувало фото ймовірних уламків ракети.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації прокоментував вибухи у своєму Telegram.

«Сьогоднішня «бавовна» в Луганську як частина чергового перегрупування військ РФ. Чомусь запалав машинобудівний завод. Що там росіяни розташовували і ремонтували — не важко здогадатися», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня у Краснодарському краї знову трапилася «бавовна» на нафтозаводі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.