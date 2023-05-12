13 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 13 травня

Сьогодні — Всесвітній день мігруючих птахів.

В Еквадорі відзначають День проголошення незалежності.

На Фіджі — День острова Ротума. Свято відзначають щорічно у річницю передачі острова Сполученому Королівству у 1881 році. Оскільки людей ротуманського походження зараз проживає більше за межами Ротуми, ніж на острові, святкування проводять в різних місцях Фіджі.

У Ботсвані — День матері.

Яке релігійне свято 13 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостола Якова. В народі цей день називають Яків Теплий.

Яків, син Зеведеїв, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, братом апостола Івана. Яків разом із Іваном, Петром і Андрієм належить до найближчих учнів Ісуса, перших покликаних ним.

Після казні і Воскресіння Ісуса Яків проповідував у Єрусалимі і першим з апостолів постраждав за Христа. За наказом юдейського царя Ірода йому відтяли голову.

День ангела 13 травня

Іменини в цей день святкують Микита, Єфрем, Максим, Гнат, Яків, Василь.

Які історичні події стались 13 травня

1501 — флорентійський мореплавець Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з’ясував, що Христофор Колумб відкрив новий континент.

1830 — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою.

1846 — США офіційно оголосили війну Мексики.

1909 — розпочались перші в історії велоперегони «Джиро д’Італія».

1927 — засновано футбольний клуб «Динамо» (Київ).

1950 — в англійському Сільверстоуні відбулась перша в історії гонка «Формули-1».

1958 — швейцарський інженер Жорж де Местраль зареєстрував торгову марку Velcro для текстильної застібки-липучки.

1981 — замах на Папу Римського: на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Івана Павла II.

1989 — в Пекіні (Китай) близько двох тисяч студентів оголосили голодування на площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.

2014 — вибух на шахті в Сомі (Туреччина) — загинули 282 людини.

Хто народився 13 травня

1794 — Луї-Леопольд Робер, швейцарський художник і гравер.

1838 — Рафаелло Джованьйолі, італійський письменник.

1840 — Альфонс Доде, французький письменник.

1849 — Панас Мирний, український письменник

1857 — Рональд Росс, британський лікар і паразитолог, лауреат Нобелівської премії 1902 року.

1882 — Жорж Брак, французький живописець.

1937 — Роджер Желязни, американський письменник-фантаст польського походження.

1950 — Пітер Ґебріел, британський співак.

1950 — Стіві Вандер, американський співак.

1961 — Денніс Родман, американський баскетболіст.

1983 — Грегорі Лемаршаль, французький співак

1986 — Роберт Паттінсон, британський актор.

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