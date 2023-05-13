Росія вночі атакувала Хмельниччину: запізнюються п’ять поїздів

Уночі 13 травня під час повітряної тривоги росіяни завдали удару по Хмельниччині. Про це повідомляє пресслужб ОВА.

«Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об’єкт знаходиться за межами населених пунктів.», — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога у Хмельницькому завершилася о 7:04, проте, за словами мера Олександра Симчишина, звуки вибухів ще може бути чутно певний час.

В ОВА також попередили про затримку частину поїздів. В Укрзалізниці уточнили, очікується суттєва затримка щонайменше п’ятьох рейсів:

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

№119 Запоріжжя — Львів;

№139 Київ — Кам’янець-Подільський;

85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

№716 Перемишль — Київ.

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