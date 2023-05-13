Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 13 травня

За минулу добу українські військові знищили 590 окупантів і 27 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 13 травня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
- танки — 3751 (+6),
- бойові броньовані машини — 7307 (+12),
- артилерійські системи — 3095 (+27),
- РСЗВ — 561 (+2),
- засоби ППО — 314 (+2),
- літаки — 308 (+0),
- гелікоптери — 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2665 (+29),
- крилаті ракети — 970 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 6011 (+15),
- спеціальна техніка — 402 (+9).
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