Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 13 травня

За минулу добу українські військові знищили 590 окупантів і 27 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 13 травня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,

танки — 3751 (+6),

бойові броньовані машини — 7307 (+12),

артилерійські системи — 3095 (+27),

РСЗВ — 561 (+2),

засоби ППО — 314 (+2),

літаки — 308 (+0),

гелікоптери — 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2665 (+29),

крилаті ракети — 970 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 6011 (+15),

спеціальна техніка — 402 (+9).

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