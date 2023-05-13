Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 13 травня

13.05.2023

За минулу добу українські військові знищили 590 окупантів і 27 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 13 травня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
  • танки — 3751 (+6),
  • бойові броньовані машини — 7307 (+12),
  • артилерійські системи — 3095 (+27),
  • РСЗВ — 561 (+2),
  • засоби ППО — 314 (+2),
  • літаки — 308 (+0),
  • гелікоптери — 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2665 (+29),
  • крилаті ракети — 970 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 6011 (+15),
  • спеціальна техніка — 402 (+9).

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