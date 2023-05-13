Уночі росіяни атакували Миколаїв «шахедами»: що відомо (фото)

У ніч на 13 травня росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе «Shahed-136/131». Про це повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

Удар зафікусували о 01:23 ворог. У результаті зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві та пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.

Пожежі, які виникли на обох обʼєктах, були оперативно ліквідовані ДСНС.

Троє людей постраждали.

Також один «шахед» на Миколаївщині збили сили ППО.

Крім того, уночі ворог атакував Хмельниччину. Поблизу обласного центра удару зазнав об’єкт критичної інфраструктури.

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