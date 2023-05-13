Нічна атака «шахедів»: сили ППО ззбили 17 дронів-камікадзе

Уночі протиповітряна оборона знищила 17 з 21 ворожого дрона-камікадзе «Shahed-136/131».

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував України опівночі з північного та південного напрямків. Ворожі дрони знищували винищувачі, мобільні вогневі групи та із застосуванням зенітного ракетного озброєння.

Проте частина дронів уразила об’єкти на Хмельниччині. Нагадаємо, за даними ОВА, удар прийшовся по критичній інфраструктурі поблизу обласного цента. Очевидці повідомляли про потужні вибухи.

Також про атаку «шахедів» повідомляв голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. У місті дрони зруйнували двоповерхову будівлю на підприємстві та пошкодили пятиповерхівку.

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