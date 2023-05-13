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Iris-T, Leopard та Marder: ФРН підготувала найбільший пакет допомоги Україні — ЗМІ

13.05.2023

Уряд Німеччини підготував новий пакет військової допомоги Україні на суму близько €2,7 млрд. Офіційно про нього мають оголосити 14 травня під час вручення Володимиру Зеленському премії Карла Великого.

Про це пише Spiegel з посиланням на урядові джерела.

За даними видання, новий пакет військової допомогу включатиме:

  • 20 БМП Marder
  • 30 танків Leopard 1
  • 15 зенітних танків Gepard
  • 4 системи ЗРК Iris-T-SLM (комплекс середньої дальності) та 12 пускових установок Iris-T-SLS (система ближньої дії), а також «сотні» ракет до них
  • 200 разведывательных БПЛА
  • 200 броньовиків та машин логістичної підтримки

Це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських збройних сил.

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