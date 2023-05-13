Iris-T, Leopard та Marder: ФРН підготувала найбільший пакет допомоги Україні — ЗМІ

Уряд Німеччини підготував новий пакет військової допомоги Україні на суму близько €2,7 млрд. Офіційно про нього мають оголосити 14 травня під час вручення Володимиру Зеленському премії Карла Великого.

Про це пише Spiegel з посиланням на урядові джерела.

За даними видання, новий пакет військової допомогу включатиме:

20 БМП Marder

30 танків Leopard 1

15 зенітних танків Gepard

4 системи ЗРК Iris-T-SLM (комплекс середньої дальності) та 12 пускових установок Iris-T-SLS (система ближньої дії), а також «сотні» ракет до них

200 разведывательных БПЛА

200 броньовиків та машин логістичної підтримки

Це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських збройних сил.

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