Iris-T, Leopard та Marder: ФРН підготувала найбільший пакет допомоги Україні — ЗМІ

Уряд Німеччини підготував новий пакет військової допомоги Україні на суму близько €2,7 млрд. Офіційно про нього мають оголосити 14 травня під час вручення Володимиру Зеленському премії Карла Великого.
Про це пише Spiegel з посиланням на урядові джерела.
За даними видання, новий пакет військової допомогу включатиме:
- 20 БМП Marder
- 30 танків Leopard 1
- 15 зенітних танків Gepard
- 4 системи ЗРК Iris-T-SLM (комплекс середньої дальності) та 12 пускових установок Iris-T-SLS (система ближньої дії), а також «сотні» ракет до них
- 200 разведывательных БПЛА
- 200 броньовиків та машин логістичної підтримки
Це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських збройних сил.
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