4 травня «Кинджал» мав знищити Patriot, але вийшло навпаки — CNN

Збита 4 травня над Києвом російська гіперзвукова ракета «Кинджал» мала знищити ЗРК Patriot. Однак у результаті її збив комплекс ППО.

Про це пише CNN з посиланням на двох американських чиновників.

За словами одного з них, українські військові випустили кілька ракет із Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету.

Американські посадовці вважають, що росіяни вловили сигнали від Patriot, що дозволило їм запустити на нього «Кинджал».

Як зазначає CNN, цей ЗРК має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, але водноча його випромінювання дозволяє противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження.

При цьому на відміну від інших комплексів ППО меншої дальності, які має Україна, Patriot є стаціонарною, а не мобільною системою.

За словами чиновників, є способи до певної міри замаскувати ці сигнали, але російські військові, очевидно, змогли визначити приблизне місцезнаходження Patriot за межами Києва.

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