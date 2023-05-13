Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Про це він сам повідомив у Telegram.

«Рим. Зустрічі із Президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України», — йдеться у повідомленні глави держави.

Фото із зустрічі Зеленського вже опублікував голова МЗС Італії Антоніо Таяні.

«Італія вітає президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо нашу прихильність разом з українським народом до захисту свободи та демократії», — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 14 травня Зеленський може відвідати німецький Аахен, де йому вручать премію Карла Великого.

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