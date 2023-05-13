Володимир Зеленський прибув у Рим

Президент Володимир Зеленський відвідує столицю Італії Рим, де зустрінеться із Папою римським Франциском, а також президентом країни Серджо Маттареллою та премʼєр-міністром Джорджею Мелоні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України”, — написав глава держави.