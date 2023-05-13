Колишній окупаційний «комендант» Балаклії отримав підозру від СБУ

СБУ оголосила про підозру колишньому окупаційному «коменданту» Балаклії, який катував мешканців міста.

Військовий комендант Калінінградського гарнізону зс рф із позивним «Граніт» ще на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань. У березні минулого року він приїхав до захопленої Балаклії, де його призначили «комендантом».

Окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів, яких звозили до створеної агресором катівні у захопленій будівлі райвідділу поліції. Там людей катували тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісти.

Під час звільнення Балаклії «комендант» втік до рф, де переховується від правосуддя. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Харківщині колаборанта, який займався торгівлею з росіянами на тимчасово окупованій території.

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