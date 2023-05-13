Окупанти в Мелітополі імітують вибухову діяльність — міський голова

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти в захопленому місті імітують вибухову діяльність.

12 травня у місті стався потужний вибух, через що зникло світло у кількох районах та навіть у навколишніх селах. Міський голова уточнив, що «підрив» стався на підстанції у східній частині міста, поблизу захопленого рашистами заводу «Рефма».

На цій ділянці цілодобово чергують озброєні російські військові, які охороняють ворожі бази. Федоров заявляє, що під прикриттям темряви та відсутності електрики окупанти переганяли різну техніку на Запорізький напрямок.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.