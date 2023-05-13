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Євробачення 2023: де дивитися фінал онлайн

13.05.2023

Гранд-фінал – основна подія пісенного конкурсу Євробачення. 26 країн-учасниць презентуватимуть свої номери, а за результатами голосування один з учасників стане переможцем усього конкурсу!

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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У фіналі Євробачення-2023 буде представлена і Україна: гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel автоматично потрапив до вирішальної частини конкурсу, не виступав у півфіналах. Окрім TVORCHI у фіналі буде ще кілька номерів від українських артистів!

Фінал Євробачення-2023 розпочнеться о 22:00 за київським часом в суботу, 13 травня. Подія відбудеться в англійському Ліверпулі, який приймає конкурс.

Ексклюзивним транслятором пісенного конкурсу Євробачення в Україні є Суспільне Мовлення. Дивитися наживо фінал Євробачення-2023 можна буде на усіх платформах Суспільного:

  • сайті Суспільне Культура;
  • сайті Cуспільне Євробачення;
  • телеканалі Суспільне Культура, а також слухати наживо на Радіо Промінь.

Початок трансляції фіналу Євробачення-2023 на Суспільному – о 21:50. До цього дивіться студію “ПередЄвроШоу” на телеканалі Суспільне Культура.

Також на Youtube-каналі Суспільне Євробачення ви зможете стежити наживо за роботою коментатора Тимура Мірошніченко наживо, він відповідатиме на запитання глядачів.

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