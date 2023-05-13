На окупованій території Луганщини відключать мобільний інтернет

Російські окупанти заявили, що на захопленій території Луганської області вимкнуть мобільний інтернет.

Про це написав очільник так званої «влади» Луганської області Леонід Пасічник. Причиною відключення мережі нібито є удари по регіону.

«У зв’язку з посиленням обстрілів «Луганської Народної Республіки», ухвалено рішення про тимчасове призупинення роботи мобільного інтернету на території республіки. Прошу жителів поставитися з розумінням», — написав Пасічник.

Нагадаємо, зранку 13 травня у Луганську знову пролунали потужні вибухи. РосЗМІ повідомляють, що в їх епіцентрі опиналася будівля колишньої академії МВС у прилеглому селищі Катеринівка (Ювілейне).

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