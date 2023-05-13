Привітання з Днем матері 2023: вірші та картинки

День матері – це особливе свято, приурочене до вшанування і визнання важливості материнства. Це день, коли ми віддаємо належну шану і любов своїм матерям, підкреслюючи їхню неперевершену роль у нашому житті.
Під час цього свята діти і близькі дарують подарунки, квіти, виражають слова вдячності та любові своїм матерям. Це свято наповнене теплотою, радістю і пам’ятними моментами, що створюють незабутні спогади для всіх сімей.
День Матері в Україні у 2023 році святкують 14 травня.
Команда Amazing Ukraine підготувала неймовірну підбірку теплих привітань для найдорожчих.
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- З Днем матері: найкращі вітання українською мовою
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Дорога мамо, щиро вітаю тебе з Днем матері! Ти найкраща мама на світі, і я неймовірно вдячний тобі за твою безмежну любов і підтримку. Хай твоє життя буде наповнене щастям.
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Привітання з Днем матері 2023Привітання з Днем матері 2023
Люба матусю, з нагоди Дня матері бажаю тобі безлічі посмішок, тепла і кохання! Ти завжди тут для нас, і ми дуже тебе любимо. Нехай у твоєму житті буде багато радості і вдачі!
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Дорога мамочко, щиро вітаю тебе з Днем матері! Ти втілення любові і ніжності, і твоя присутність завжди зігріває нас. Нехай твоє серце буде наповнене радістю і благополуччям!
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З нагоди Дня матері вітаю найчарівнішу маму на світі! Ти наше непохитна опора і надія. Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя і море любові, яким ти нас оточуєш!
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Люба мамусю, дякую тобі за те, що завжди була поруч, підтримувала і вірила у нас. Зичу тобі щастя, успіху і великої любові. Нехай твоє життя буде наповнене світлом і веселощами!
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Дорога мамо, з Днем матері! Твої жертви, турбота і невичерпна сила духу надихають нас кожен день. Бажаю тобі багато щасливих моментів і незабутніх спогадів!
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Найкращі вітання з Днем матері, моя улюблена мамусю! Ти наше неперевершене кохання і джерело натхнення. Бажаю тобі здоров’я, радості і невичерпного щастя!
Привітання з днем матері 2023
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Привітання з Днем матері 2023Привітання з Днем матері 2023Привітання з Днем матері 2023Привітання з Днем матері 2023Привітання з Днем матері 2023Привітання з Днем матері 2023Привітання з Днем матері 2023Привітання з Днем матері 2023Привітання з Днем матері — красиві вірші
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У світі є любов велика й ніжна,
Яка зігріває душу і серце.
Ти, мамо, є надією і втіхою,
З Днем матері тебе вітаю щиро!
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Ти мама, а значить, небесний дар,
Твоя любов непомірна і чудова.
З Днем матері тебе вітаю я,
Нехай щастям твоє серце сповниться!
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Моя мама, квітка нашої родини,
Ти найкраща, ніжна і прекрасна.
З Днем матері тебе вітаю,
Бажаю щастя і мирного неба!
***
Ти моя опора, моя крила і серце,
Ти мати, що веде мене до світла.
З Днем матері тебе вітаю,
Хай коханням твоїм цей день зігріває!
***
Ти моя мама, ти мій головний ангел,
Твоя доброта незмірна і безмежна.
З Днем матері тебе вітаю,
Бажаю тобі мирного неба й щастя!
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В твоїх очах блищить світло надії,
В твоїх словах відчуваються мудрість і любов.
З Днем матері тебе вітаю,
Нехай в твоєму житті все буде прекрасно!
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Привітання з Днем матері 2023 – 14 травня. Гарні вірші та картинки на День Матері 2023
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