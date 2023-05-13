Ворог накрив вогнем важкої артилерії Нікополь, постраждав цивільний (фото)

Російські війська накрили вогнем важкої артилерії Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки постраждав 57-річний місцевий мешканець, який перебував у своїй автівці. Зараз він у важкому стані госпіталізований до реанімації.

У місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд. Під удар потрапили гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач.

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