У музеях Італії та Швеції з’явився україномовний аудіогід

Ініціативу першої леді України Олени Зеленської щодо створення україномовних аудіогідів вже успішно втілено в трьох музеях Італії та Швеції.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Офіс президента України.
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Крім того, підписано меморандум про запуск аудіоекскурсії українською у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії.
Так, з нагоди Дня Європи українські дипломатичні установи запустили в межах проєкту україномовні аудіогіди в Галереї Боргезе в Римі – одному з найвідоміших художніх музеїв Італії – та в комплексі королівських музеїв Турина, до якого входять Королівський палац, Королівська зброярня, Савойська галерея, Археологічний музей, Королівські сади та Каплиця Святої плащаниці.
Український аудіогід запрацював також у Нордичному музеї – приватному музеї етнографії та культури в Стокгольмі (Швеція). Тут можна ознайомитися з побутом шведського народу з 1520 року до наших днів.
Таким чином, у межах проєкту у світі працює вже 63 україномовних аудіогіди.
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