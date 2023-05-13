Українські підрозділи просуваються на Бахмутському напрямку — Сирський

Командувач Сухопутних військ України генерал Сирський повідомив, що оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується.

«Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!», — написав Сирський.

Днем раніше батальйон «Айдар» повідомляв, що 11 травня в ході важких боїв відбив у ворога території на південь від села Іванівське біля Бахмута.

Аналітики Deep State підтвердили, що за останні дні ворог втратив свої позиції біля Ступочок та Іванівського. Також зафіксовано втрату позицій біля Білогорівки (Донецької області).

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